Rubano auto in sharing e scatta l' inseguimento nei guai 4 giovani Tre sono minorenni

Nella periferia est di Roma, un inseguimento tra i carabinieri e alcuni giovani ha portato alla denuncia di quattro persone, tra cui tre minorenni. Le autorità sospettano che siano coinvolti in un caso di furto di auto in sharing e ricettazione. L'intera operazione ha evidenziato l'importanza di interventi tempestivi per contrastare i reati nelle aree periferiche della città.

Un lungo inseguimento nei quartieri della periferia est della Capitale ha permesso ai carabinieri della compagnia di Frascati di denunciare quattro giovani italiani, gravemente indiziati del reato di ricettazione in concorso.I quattro, un maggiorenne e tre minorenni, sono stati intercettati.

