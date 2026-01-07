Rubano auto in sharing e scatta l' inseguimento nei guai 4 giovani Tre sono minorenni

Da romatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella periferia est di Roma, un inseguimento tra i carabinieri e alcuni giovani ha portato alla denuncia di quattro persone, tra cui tre minorenni. Le autorità sospettano che siano coinvolti in un caso di furto di auto in sharing e ricettazione. L'intera operazione ha evidenziato l'importanza di interventi tempestivi per contrastare i reati nelle aree periferiche della città.

Un lungo inseguimento nei quartieri della periferia est della Capitale ha permesso ai carabinieri della compagnia di Frascati di denunciare quattro giovani italiani, gravemente indiziati del reato di ricettazione in concorso.I quattro, un maggiorenne e tre minorenni, sono stati intercettati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

rubano auto in sharing e scatta l inseguimento nei guai 4 giovani tre sono minorenni

© Romatoday.it - Rubano auto in sharing e scatta l'inseguimento, nei guai 4 giovani. Tre sono minorenni

Leggi anche: Tre giovani nei guai per possesso di grimaldelli: sventato un possibile furto d’auto

Leggi anche: Rubano un'auto, padre e figlio finiscono nei guai

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Inseguimento a Tor Vergata, l'auto rubata è del car sharing di Roma.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.