Scandicci chi era Silke Sauer la donna tedesca trovata morta e decapitata Fermato un uomo
Silke Sauer, donna tedesca di 44 anni, è stata trovata morta e decapitata a Scandicci, probabilmente a causa di un'aggressione violenta. La vittima, senza una residenza stabile, si spostava frequentemente e chiedeva aiuto alle mense locali. La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver compiuto il delitto, dopo aver raccolto testimonianze dei volontari che la conoscevano. La comunità locale si chiede cosa abbia portato a questa tragedia, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.
Il sospettato è ricoverato e piantonato in un ospedale fiorentino. Nei giorni precedenti al delitto era stato segnalato per comportamenti aggressivi nei confronti di alcune donne che frequentano la zona. Trasportato dal 118 all’ospedale di Torregalli, avrebbe dato in escandescenza. Il ricovero è avvenuto poche ore prima del ritrovamento del cadavere della donna. Gli investigatori hanno incrociato le riprese delle telecamere che mostrerebbero l’uomo - già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’obbligo di firma - aggirarsi nei pressi dell’edificio abbandonato in orari compatibili con l’omicidio e il ritrovamento di una felpa che lui indossava abitualmente proprio per andare a firmare, sporca di sangue, poco distante dal corpo della vittima.🔗 Leggi su Vanityfair.it
