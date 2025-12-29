Assegno Unico e Universale per i figli a carico | ecco il calendario dei pagamenti nel 2026 Messaggio INPS

L’Inps ha comunicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico nel 2026. Le date riguardano le mensilità già in corso e confermate rispetto all’anno precedente. Questa guida fornisce le informazioni essenziali per conoscere i tempi di erogazione delle prestazioni, garantendo una corretta pianificazione delle famiglie interessate.

L’Inps ha definito le date in cui saranno versate le mensilità dell’Assegno Unico e Universale per il nuovo anno, limitatamente alle prestazioni già in corso e rimaste invariate rispetto all’anno precedente. Le erogazioni seguiranno una cadenza fissa per ogni mese, distribuita su due giorni consecutivi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Pagamenti Inps novembre: il calendario per pensioni, Assegno unico, Adi e NASpI Leggi anche: Pagamenti Inps dicembre: il calendario per pensioni, Assegno unico, Adi e NASpI La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Assegno unico di dicembre: i soldi per alcune famiglie arrivano un po' in anticipo; Assegno Unico Universale: il calendario dei pagamenti per l’anno 2026; Assegno unico per i figli, da gennaio gli aumenti per recuperare l’inflazione; Assegno Unico 2025: erogati 16,4 miliardi in dieci mesi, aumentano i nuclei beneficiari secondo i dati Inps. Assegno unico per i figli, da gennaio gli aumenti per recuperare l’inflazione - Con la rivalutazione, l’assegno massimo per ciascun figlio passa da 201 a 203,80 euro al mese. lanazione.it

