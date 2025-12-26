Incontri in occasione del 43° TFF | Estelle Bruty attrice regista con un piccolo film un grande messaggio e uno spunto universale

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La regista ed attrice francese, in visita nella città sabauda, durante la nota kermesse cinematografica, ci ha parlato del suo corto "Distant Waters" sul cambiamento climatico Al Torino Film Festival, si incontrano eccellenze artistiche nostrane e, specie da qualche tempo, internazionali, sia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

incontri in occasione del 43176 tff estelle bruty attrice regista con un piccolo film un grande messaggio e uno spunto universale

© Ilgiornaleditalia.it - Incontri in occasione del 43° TFF: Estelle Bruty (attrice, regista), con un piccolo film, un grande messaggio e uno spunto universale

Leggi anche: Torino Film Festival 2025: trionfa The Garden of Earthly Delights, tutti i premi del 43° TFF

Leggi anche: All’olandese Knibbe il premio per il miglior film del 43° TFF… e l’anno prossimo sarà Marilyn

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.