Il messaggio d’addio di Dorothea Wierer al biathlon | Ho imparato quali sono i miei pregi e difetti

Dorothea Wierer ha deciso di lasciare il biathlon dopo aver riflettuto sui propri limiti e punti di forza. La campionessa si è confrontata con la fatica e le sfide della disciplina, arrivando alla conclusione di dover cambiare strada. La sua decisione si è concretizzata dopo aver partecipato alle ultime competizioni, dove ha sentito di aver dato tutto. La sua scelta segna un momento importante nella storia del biathlon italiano.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono già parte dell’album dei ricordi e tra le fotografie più emozionanti c’è quella di Anterselva. Sotto una fitta nevicata, Dorothea Wierer ha concluso la sua carriera. La Mass Start dei Giochi, davanti al pubblico di casa, ha scritto l’ultimo capitolo della grande storia agonistica della biathleta altoatesina. I numeri parlano chiaro: quattro medaglie olimpiche, dodici mondiali, quattro ori iridati, due Coppe del Mondo generali, quattro Coppe di specialità, oltre cinquanta podi individuali e diciassette vittorie. Wierer ha vinto in tutti e sette i formati di gara del biathlon, dimostrando una completezza tecnica e mentale rara. 🔗 Leggi su Oasport.it

Con la cerimonia di chiusura che ha messo fine alle Olimpiadi di Milano Cortina, termina ufficialmente anche la carriera di Dorothea Wierer. Ancora facciamo fatica a crederci, perché Dorothea è stata una di quelle campionesse che abbiamo avuto l'onore di s - facebook.com facebook

Anterselva, ieri. Una camera Graflex grande formato come quelle usate a #Cortina1956, abbinata a uno smartphone. Dorothea Wierer e Julia Simon in lotta per il podio nella mass start. La luce che filtra tra i rami degli alberi innevati… La poesia del biathlon. x.com