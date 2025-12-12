Biathlon, Dorothea Wierer ai piedi del podio nella Sprint di Hochfilzen. Vittozzi paga gli errori al poligono

Nella Sprint di Hochfilzen, seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, Dorothea Wierer conquista un piazzamento vicino al podio, mentre Lisa Vittozzi paga gli errori al poligono. La gara di 7,5 km femminile ha mostrato le sfide e le tensioni di questa fase della stagione, segnando un momento importante nel circuito biathlonistico.

10 bersagli da centrare e tanto da spingere sugli sci stretti. La 7.5 km Sprint femminile di Hochfilzen (Austria), seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, ha dato il proprio responso. Sulle nevi del borgo tirolese, edificato non lontano dalla ben conosciuta Kitzbühel, ci si chiedeva se e quanto la tendenza di Oestersund (Svezia) si sarebbe riverberata, ovvero tre gare individuali e tre vincitrici diverse. La tradizione è proseguita con l’affermazione della francese Lou Jeanmonnot. Certo, parlando della seconda della classifica generale delle due ultimi edizioni del massimo circuito (vincitrice della Coppa dell’Individuale e dell’inseguimento della stagione scorsa), non è una sorpresa. Oasport.it

