La Centrale del Latte di Roma vince il bando ministeriale per l’educazione alimentare nelle scuole di Lazio e Abruzzo

La Centrale del Latte di Roma si è aggiudicata il bando ministeriale "Latte nelle scuole" per le regioni Lazio e Abruzzo, ottenendo il miglior punteggio dalla commissione valutatrice e assicurandosi uno stanziamento di quasi 800mila euro. Il progetto, promosso dal ministero dell'Agricoltura in.

Latte nelle scuole: la Centrale del Latte di Roma vince il bando ministeriale per Lazio e Abruzzo - Bando ministeriale “Latte nelle scuole”, che la Centrale del Latte di Roma si è aggiudicata nei territori di Lazio e Abruzzo ... laquilablog.it

“Latte nelle scuole”, Centrale del Latte di Roma vince il bando in Lazio e Abruzzo: 800mila euro per educazione alimentare - Costruire abitudini alimentari sane e durature, permettendo ai bambini di scoprire le proprietà nutrizionali del latte fresco e dei suoi derivati, risorse fondamentali per la crescita e il benessere d ... newtuscia.it

