Open Day al Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno | domenica 1 febbraio 2026
Domenica 1 febbraio, il Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno apre le sue porte per l’Open Day. Le famiglie e gli studenti delle scuole medie possono visitare le aule, incontrare insegnanti e scoprire i corsi offerti. È un’occasione per capire meglio cosa aspettarsi dal percorso artistico e per scegliere con più sicurezza il futuro.
Domenica 1 febbraio 2026 il Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno apre le sue porte per un nuovo Open Day, un’occasione pensata per le studentesse e gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado e per le loro famiglie che desiderano conoscere da vicino l’offerta formativa dell’istituto e orientarsi nella scelta del percorso di studi futuri. Il “Sabatini-Menna”, recentemente vincitore del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme al Ministero della Cultura, si rivolge a tutti quei ragazzi e ragazze che sentono di avere un’inclinazione per la creatività.🔗 Leggi su Salernotoday.it
