Il latino mette alla prova la Romagna | ottanta studenti al Morgagni per il concorso di traduzione Tebaldo Fabbri

Da Rimini a Faenza, i migliori traduttori dei licei si sfidano a Forlì nella prova intitolata allo storico preside e latinista Venerdì 27 febbraio, dalle 9 alle 13, presso il Liceo Classico "G.B. Morgagni" di Forlì si svolgerà la prova del Concorso di traduzione dal latino "Tebaldo Fabbri", rivolto ai licei della Romagna e intitolato all'esimio latinista che fu preside del liceo forlivese. Giunto ormai alla sua ventiduesima edizione, il concorso vede quest'anno la presenza di un'ottantina di candidati provenienti dai licei classici, scientifici, delle scienze umane e linguistici di Forlì, Cesena, Cesenatico, Faenza, Ravenna, Rimini e Riccione.

