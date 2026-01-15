Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo AGGIORNATO con Emilia Romagna e regioni aggregate

Sono state pubblicate le informazioni relative al concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria, con l’elenco delle ammissioni alla prova orale e il voto minimo richiesto. Gli USR stanno aggiornando i dati, includendo anche Emilia Romagna e altre regioni aggregate. Queste indicazioni sono fondamentali per i candidati che si preparano alla fase orale del concorso, offrendo chiarezza sui requisiti di accesso e sulle procedure di valutazione.

Gli USR cominciano a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale per il concorso PNRR3 per la scuola secondaria bandito con DDG. 29392025. L'articolo Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo AGGIORNATO con Emilia Romagna e regioni aggregate .

