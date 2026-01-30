Maturità 2026 annunciate le materie alla seconda prova e all’orale | latino al classico e matematica allo scientifico

La scuola italiana si prepara alle prove di maturità del 2026. Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato le materie della seconda prova e dell’orale: latino al classico e matematica allo scientifico. Gli studenti iniziano a prendere confidenza con le materie che dovranno affrontare tra pochi mesi.

Sono uscite le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che ci sarà latino al Liceo classico e matematica al Liceo scientifico. Disponibile "visualizza materie" sul sito del MIM. Comunicate anche le 4 materie caratterizzanti all'orale. Tutte le novità.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Maturità 2026

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato ufficialmente le materie della seconda prova per la Maturità 2026.

La prova di maturità del 2026 si avvicina, e il Ministero ha finalmente annunciato le materie di seconda prova e orale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Maturità 2026

Argomenti discussi: Materie Maturità 2026, ci siamo: in arrivo il decreto; Nuovo esame di Maturità 2026: quattro materie annunciate a gennaio, si attende il decreto; L’esame di Maturità 2026: la super riforma tra orale, scritto, commissione e bonus. Ecco cosa cambia; Materie Maturità 2026, il sito MIM ancora in manutenzione: ma alcuni indirizzi già conoscono le discipline.

Maturità 2026, annunciate le materie alla seconda prova e all’orale: latino al classico e matematica allo scientificoSono uscite le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che ci sarà latino ... fanpage.it

Annunciate le materie della Maturità 2026: Latino per il Classico, Matematica per lo ScientificoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note le discipline scelte per la seconda prova scritta e per il colloquio orale dell’esame conclusivo del secondo ciclo ... cosenzachannel.it

MATURANSIA.it. Antonello Venditti · Notte prima degli esami. Il sito del MIM è in manutenzione. Tra poche ore saranno annunciate le materie della Maturità 2026. Cosa sperate esca #maturità #maturità2026 #maturansia #materie - facebook.com facebook