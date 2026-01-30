Maturità 2026 annunciate le materie alla seconda prova e all’orale | latino al classico e matematica allo scientifico
La scuola italiana si prepara alle prove di maturità del 2026. Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato le materie della seconda prova e dell’orale: latino al classico e matematica allo scientifico. Gli studenti iniziano a prendere confidenza con le materie che dovranno affrontare tra pochi mesi.
Sono uscite le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che ci sarà latino al Liceo classico e matematica al Liceo scientifico. Disponibile "visualizza materie" sul sito del MIM. Comunicate anche le 4 materie caratterizzanti all'orale. Tutte le novità.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Maturità 2026
Maturità 2026, annunciate le materie alla seconda prova e all’orale: latino al classico e matematica allo scientifico
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato ufficialmente le materie della seconda prova per la Maturità 2026.
Maturità 2026, annunciate le materie di seconda prova e orale: Latino al Classico, Matematica allo Scientifico. Le novità
La prova di maturità del 2026 si avvicina, e il Ministero ha finalmente annunciato le materie di seconda prova e orale.
Ultime notizie su Maturità 2026
Argomenti discussi: Materie Maturità 2026, ci siamo: in arrivo il decreto; Nuovo esame di Maturità 2026: quattro materie annunciate a gennaio, si attende il decreto; L’esame di Maturità 2026: la super riforma tra orale, scritto, commissione e bonus. Ecco cosa cambia; Materie Maturità 2026, il sito MIM ancora in manutenzione: ma alcuni indirizzi già conoscono le discipline.
Maturità 2026, annunciate le materie alla seconda prova e all’orale: latino al classico e matematica allo scientificoSono uscite le materie della seconda prova d'indirizzo della Maturità 2026: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che ci sarà latino ... fanpage.it
Annunciate le materie della Maturità 2026: Latino per il Classico, Matematica per lo ScientificoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note le discipline scelte per la seconda prova scritta e per il colloquio orale dell’esame conclusivo del secondo ciclo ... cosenzachannel.it
MATURANSIA.it. Antonello Venditti · Notte prima degli esami. Il sito del MIM è in manutenzione. Tra poche ore saranno annunciate le materie della Maturità 2026. Cosa sperate esca #maturità #maturità2026 #maturansia #materie - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.