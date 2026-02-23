Il ladro di sole a Bardolino

Il teatro di Bardolino ospita “Il ladro di sole” domenica 12 aprile alle 17. La rappresentazione si svolge al Teatro Corallo in Via Fosse 13, portando in scena una storia che cattura l’attenzione del pubblico. La pièce, ricca di emozioni, coinvolge gli spettatori in un racconto che affronta temi di fantasia e avventura. La rappresentazione promette di regalare un pomeriggio di divertimento e riflessione. La sala si riempirà di appassionati pronti a vivere questa esperienza teatrale.

Domenica 12 Aprile 2026 alle ore 17 a Teatro Corallo, Via Fosse 13, Bardolino, si terrà lo spettacolo teatrale “Il ladro di sole”. Trama: Ispirato all’albo di Alice Hemming, arrivano a teatro le avventure de Il ladro di sole, fiaba poetica tra mistero, stagioni e amicizia nel bosco. Protagonista uno scoiattolo curioso che vuol scoprire chi sta “rubando” il sole. Lo spettacolo è inserito all'interno della rassegna teatrale e organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Bardolino e Fondazione Aida. 🔗 Leggi su Veronasera.it

