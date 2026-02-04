Donne sole e anziane nel mirino | arrestato il violento ladro seriale Collo fratturato a una 85enne
La polizia di Pisa ha arrestato un tunisino di 40 anni che aveva preso di mira donne anziane e sole. L’uomo, senza fissa dimora, ora si trova in manette dopo aver commesso diversi colpi. Durante un intervento, ha cercato di scappare e ha anche provocato lesioni a un agente. Tra le vittime ci sono state anche donne con il collo fratturato, come una 85enne che è finita in ospedale.
Pisa, 4 febbraio 2026 – Un ladro seriale che colpiva perlopiù donne di una certa età. È stato arrestato in flagranza dalla polizia di Pisa un 40enne tunisino, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ma durante il giudizio per direttissima è emerso un quadro ben più grave: nei suoi confronti è stata infatti eseguita una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere per una lunga serie di rapine, scippi, furti e utilizzi indebiti di carte di credito, commessi nei mesi scorsi. L’arresto in flagranza risale alla serata del 2 febbraio, quando gli agenti della volante sono intervenuti in seguito a una chiamata al 112. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Pisa Ladro Seriale
Scappò da una Volante, ladro seriale arrestato per 21 furti commessi in 48 ore
La polizia ha arrestato un ladro seriale che in soli due giorni ha messo a segno 21 furti.
Milano, arrestato il borseggiatore seriale dei supermercati: 10 denunce in 18 mesi, rubava solo ad anziane
Ultime notizie su Pisa Ladro Seriale
Argomenti discussi: Anziani con demenza in Italia, 1° posto amaro nell’Ue e al 2050 passeremo a 2,2 milioni; Servizio civile anziane e anziani attivi: la proposta al Convegno Uilp-Cnel; Due anziane vittime della solitudine, fa ancora più male che avvenga in una città dove è molto forte il senso di comunità: episodi che fanno riflettere; Truffavano donne anziane e con i proventi vivevano esperienze di lusso, a Padova smantellata banda criminale.
Donne sole e anziane nel mirino: arrestato il violento ladro seriale. Collo fratturato a una 85enneSi tratta di un 40enne senza fissa dimora. L’uomo si aggirava nelle zone dei supermercati e colpiva anche con violenza, come successo in due casi. Ecco la ricostruzione dei fatti ... lanazione.it
Truffavano donne anziane e con i proventi vivevano esperienze di lusso, a Padova smantellata banda criminaleSmantellata a Padova una rete criminale che truffava donne anziane con estorsioni e riciclaggio: sequestrati 2,5 milioni di euro. virgilio.it
Oggi parlo alle coppie e alle donne che spesso restano sole nel loro dolore, pensando che valga troppo poco per essere nominato. Un dolore che non si misura in centimetri o in settimane, ma nelle aspettative e nei desideri che erano già nati e che troppo sp - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.