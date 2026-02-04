La polizia di Pisa ha arrestato un tunisino di 40 anni che aveva preso di mira donne anziane e sole. L’uomo, senza fissa dimora, ora si trova in manette dopo aver commesso diversi colpi. Durante un intervento, ha cercato di scappare e ha anche provocato lesioni a un agente. Tra le vittime ci sono state anche donne con il collo fratturato, come una 85enne che è finita in ospedale.

Pisa, 4 febbraio 2026 – Un ladro seriale che colpiva perlopiù donne di una certa età. È stato arrestato in flagranza dalla polizia di Pisa un 40enne tunisino, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ma durante il giudizio per direttissima è emerso un quadro ben più grave: nei suoi confronti è stata infatti eseguita una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere per una lunga serie di rapine, scippi, furti e utilizzi indebiti di carte di credito, commessi nei mesi scorsi. L’arresto in flagranza risale alla serata del 2 febbraio, quando gli agenti della volante sono intervenuti in seguito a una chiamata al 112. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donne sole e anziane nel mirino: arrestato il violento ladro seriale. Collo fratturato a una 85enne

La polizia ha arrestato un ladro seriale che in soli due giorni ha messo a segno 21 furti.

