Mobilità e turismo a Bardolino inaugurato il nuovo pontile nord

Il porto di Bardolino si arricchisce di un nuovo elemento: il pontile nord, inaugurato il 30 dicembre. Con questa riqualificazione, il porto torna a offrire due strutture completamente operative, migliorando la fruibilità e i servizi per turisti e imbarcazioni. Questa inaugurazione rappresenta un passo importante per la mobilità e lo sviluppo turistico della zona, rafforzando l’importanza del porto come punto di riferimento nel Garda.

Il porto di Bardolino torna a contare su due pontili pienamente operativi grazie all'inaugurazione di martedì scorso, 30 dicembre, del nuovo approdo nord. Un intervento atteso da anni, che il Comune considera strategico per rafforzare la vocazione turistica del territorio e migliorare la mobilità.

