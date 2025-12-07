Un’altra luce che si spegne | chiude dopo oltre 60 anni l’alimentari di Cipollini

Carrara, 7 dicembre 2025 – Il 20 dicembre chiuderà lo storico negozio di alimentari Cipollini di via Pietro Tacca, una bottega storica dove la gentilezza e la simpatia dei titolari hanno tenuto banco per oltre quarant’anni. A salutare a malincuore i clienti per godersi la meritata pensione sono Lorenzo Cippolini, la sorella Cora e suo marito Maurizio Baruzzo. Meritata pensione per tutti e tre, anche se resta l’amaro in bocca di non vedere passare la gestione a qualche giovane in un negozio ben avviato e che rifornisce merende ai numerosi studenti delle scuole della zona: Accademia, istituto musicale, Carducci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

