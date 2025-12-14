nuova sede per gli scout posata la prima pietra

Nel parco Lungo Sillaro di Castel San Pietro Terme si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra della nuova sede scout cittadina, simbolo di continuità tra passato e futuro. L’evento ha segnato un passo importante per il gruppo scout locale, che amplia le proprie facilities in un’area già dedicata alle attività giovanili.

Una pietra che arriva dal passato per costruire il futuro. Ieri pomeriggio il parco Lungo Sillaro di Castel San Pietro Terme ha fatto da scenario a un’importante cerimonia: è stata posata la prima pietra della nuova sede scout cittadina, nei pressi di quella già esistente. Un evento simbolico, considerando che i lavori sono stati avviati il 20 ottobre, che ha avuto come protagonista una pietra già utilizzata nella posa della vecchia sede nel 2003 e conservata. Numerosissimi castellani sono stati testimoni del momento storico, tra cui i tanti piccoli scout accompagnati dalla famiglia e dai capi scout. Ilrestodelcarlino.it

