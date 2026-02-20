Caso Epstein chi è l’attrice italiana che lo ha respinto | Ne era ossessionato

L’attrice italiana ha raccontato di aver rifiutato Epstein, spiegando che l’uomo era ossessionato da lei. La donna ha descritto incontri imbarazzanti e pressioni insistenti, sottolineando come la sua decisione di allontanarlo fosse netta. I documenti emersi mostrano che Epstein cercava di entrare in contatto con personalità dello spettacolo e della moda, tentando di sfruttare la sua influenza. La vicenda continua a rivelare nuovi aspetti di un caso che coinvolge numerosi nomi noti.

Il caso Epstein continua a far emergere nuovi dettagli e nuovi nomi a distanza di anni. I documenti legati al miliardario statunitense, condannato per pedofilia, stanno riportando alla luce contatti, tentativi di relazione e interessi coltivati nel mondo dello spettacolo e della moda internazionale. Tra le persone citate nei file compare anche un volto noto al pubblico italiano, in una vicenda che non avrebbe mai avuto sviluppi concreti. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni giornalistiche, l’interesse del finanziere non sarebbe mai stato ricambiato né avrebbe portato a un incontro diretto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

