Sanremo 2026 chi vincerà il festival | tutti i favoriti

Carlo Conti ha ufficializzato i partecipanti al 76esimo Festival di Sanremo. In un cast con pochi big in gara regna l'incertezza ma per i bookmaker alla vigilia comanda la coppia formata da Fedez e Marco Masini, già in gara insieme l'anno scorso ma solo nella serata cover: la loro vittoria finale - riporta Agipronews - si gioca a 5 su Snai e Goldbet. Masini ha già vinto la kermesse nel 2004 (con "L'uomo volante"), mentre Fedez è arrivato secondo nel 2021 in coppia con Francesca Michielin. Alle spalle di questo duo gli esperti posizionano Tommaso Paradiso, all'esordio al Festival e fresco di nuovo album: l'ex frontman dei The Giornalisti è fissato a 6, appena davanti ad Arisa, che torna a Sanremo dopo cinque anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanremo 2026, chi vincerà il festival: tutti i favoriti

Leggi anche questi approfondimenti

È imbattibile nel ciclocross, sa vincere Milano-Sanremo, E3 Saxo Classic e Parigi-Roubaix salendo sul podio della Ronde nel giro di tre settimane, conquistare una tappa al Tour e partecipare a lunghe fughe nei giorni successivi, ritrovare il successo dopo un - facebook.com Vai su Facebook

? #Noemi: "Meglio vincere #Sanremo o lo Scudetto? Tutta la vita il campionato" #ASRoma Vai su X

Sanremo 2026, chi vincerà il festival: tutti i favoriti - Carlo Conti ha ufficializzato i partecipanti al 76esimo Festival di Sanremo. Lo riporta iltempo.it

Sanremo 2026: tutti gli esclusi al festival e come hanno reagito - Dopo mesi di attesa è arrivato il fatidico annuncio: il 30 novembre al Tg1 Carlo Conti ha annunciato la lista dei Big in gara. Come scrive rds.it

Festival Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i 30 big in gara: ecco chi sono - Carlo Conti ha finalmente svelato i trenta big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 ... tg24.sky.it scrive

Sanremo 2026, i cantanti in gara: un Festival oversize che rinnova e conserva - Ma Sanremo è oversize per definizione, e anche quest’anno Carlo Conti non ha resistito all’idea ... Come scrive ilmattino.it

Sanremo 2026: ecco chi vince secondo gli scommettitori - Sanremo: dopo l’annuncio dei 30 Big, il Festival 2026 ha già il suo primo “tormentone” – quello delle quote degli scommettitori. Come scrive rollingstone.it

Festival di Sanremo 2026, quando l’annuncio del cast e il numero dei partecipanti. La data e l'ora. E il canale... - Doveva essere ieri l’annuncio di Carlo Conti del cast del Festival di Sanremo 2026, ma come detto da lui stesso, ha deciso di posticipare alla prossima settimana la diffusione dell’elenco dei ... Come scrive affaritaliani.it