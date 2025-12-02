I principi del popolo | scopri i protagonisti della Hollywood Issue 2026 di Vanity Fair
Nell'età d'oro di Hollywood, gli studios trasformavano uomini qualsiasi in divinità laiche: cambiavano loro il nome, ne cancellavano le imperfezioni. Ma ora, scrive Ottessa Moshfegh, l'epoca del divo distante, da matinée, è finita ed è iniziata invece quella dell'attore moderno, apparentemente accessibile e autentico. Ecco la nuova generazione di protagonisti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
C’era una volta un popolo così ignorante che conosceva più le regole del calcio che i propri diritti. Un popolo che investiva passione, tempo e denaro per difendere i colori di una maglia, ma dimenticava di difendere i principi della sua Carta. Un popolo che si i - facebook.com Vai su Facebook