il giallo della cartella clinica

Il caso della cartella clinica incompleta nasce dalla denuncia dell’avvocato Petruzzi, che rappresenta la famiglia di un bambino di due anni e mezzo deceduto. La documentazione trasmessa dal Monaldi presenta lacune evidenti, alimentando dubbi sulla trasparenza delle informazioni fornite. La famiglia ha scoperto che alcuni dettagli essenziali erano assenti, mentre il bambino aveva ricevuto un cuore con lesioni. Restano molte domande senza risposta sulla gestione del caso.

La documentazione clinica trasmessa dal Monaldi alla famiglia di Domenico Caliendo è incompleta. È la denuncia che l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei congiunti del bambino di due anni e mezzo morto il 21 febbraio dopo aver ricevuto un cuore lesionato, ha reso pubblica nella mattinata di ieri, allungando ulteriori ombre su una vicenda già gravata da interrogativi inquietanti. "Dalla cartella clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione — ha dichiarato il legale con tono netto — ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

