Il romanzo dell' avvocato Barrella Come il suo sangue debutta con la sua colonna sonora narrativa

È disponibile online “Come il suo sangue – SoundBook”, la playlist ufficiale creata dall’etichetta “A Luna & o Sole” per il romanzo dell’avvocato Barrella, “Come il suo sangue”. Questo progetto unisce musica e letteratura, offrendo un’esperienza sensoriale unica attraverso la colonna sonora del libro. Un nuovo format culturale che valorizza l’interconnessione tra musica e narrazione, ampliando il modo di vivere e conoscere la narrativa contemporanea.

La musica incontra la letteratura dando vita a una nuova esperienza sensoriale. È online “Come il suo sangue – SoundBook”, la playlist ufficiale ideata dall’etichetta “A Luna & o Sole” che inaugura un nuovo format culturale: il SoundBook, la colonna sonora di un libro.Il progetto nasce dall’idea.🔗 Leggi su Casertanews.it “Come il Suo Sangue”, il nuovo romanzo di Tiziana Barrella: un thriller simbolico destinato a lasciare il segno“Come il Suo Sangue”, il nuovo romanzo di Tiziana Barrella, si presenta come un thriller simbolico destinato a lasciare un’impronta significativa nel panorama letterario. Leggi anche: “RIP” continua il suo viaggio: tour in sala, incontri con il pubblico e una colonna sonora d’autore La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Il sale dei morti: a Spazio Cultura la presentazione del romanzo giallo di Salvatore Falzone; Il cimitero delle chimere di Gabriele Puccini; 21 gennaio, l’avv.Michele Navarra presenta il suo romanzo alla Biblioteca Galline Bianche; Cava de’ Tirreni, domani L’avvocato brigante a Palazzo di Città. Citofonare Agnelli: le case dell'Avvocato sono un grande romanzo immobiliareDalla Villa Frescot sulle colline di Torino all’appartamento davanti al Quirinale. La Succession italiana si gioca anche sul mattone Non ci sono solo le beghe ereditarie, le indagini e i ... ilfoglio.it Gli anni di piombo dell’avvocato-giallista Emiliano PianiniSaranno gli anni di piombo i protagonisti del prossimo romanzo di Emiliano Pianini, l’avvocato avenzino che dopo il successo del suo primo libro Ho ucciso, ha ripreso la penna in mano, non per ... lanazione.it Grande partecipazione alla presentazione del romanzo dell'avvocato Salvatore Falzone intitolato "Il sale dei morti" e pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Neri Pozza. Si tratta di un giallo ambientato nel centro Sicilia e ha come protagonista il medico ortop - facebook.com facebook

