Milano-Cortina 2026 Mattarella a pranzo al villaggio Olimpico con le atlete e gli atleti azzurri – Il video

Il presidente Sergio Mattarella ha pranzato ieri con le atlete e gli atleti italiani al Villaggio Olimpico di Milano, alla vigilia dei Giochi. È stato un momento semplice, ma carico di significato, per incontrare i protagonisti di questa grande manifestazione sportiva. Gli atleti si sono seduti a tavola con il capo dello Stato, scambiando poche parole e condividendo la quotidianità prima del grande evento. Un gesto che ha colto di sorpresa molti e che ha regalato un’immagine diversa dei Giochi di Milano-Cortina.

(Agenzia Vista) Milano, 5 febbraio 2026 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pranzato con le atlete e gli atleti della squadra italiana alla mensa del Villaggio Olimpico, alla vigilia dei Giochi di Milano Cortina. Il capo dello Stato, dopo aver rivolto un saluto agli azzurri e ai tecnici della delegazione italiana, si è seduto a tavola accanto ai campioni tra cui Arianna Fontana e Pietro Sighel, entrambi pattinatori di short track, la prima anche portabandiera, e si è messo in posa per un selfie di gruppo. Con lui al tavolo tra gli atleti anche la figlia Laura. Dopo lo scatto di rito, con il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, Mattarella ha salutato nuovamente gli atleti italiani augurandogli buona fortuna per le competizioni.🔗 Leggi su Open.online

Il presidente Mattarella è arrivato al Villaggio olimpico di Milano, dove ha incontrato gli atleti e partecipato alla consegna delle giacche italiane.

Il Presidente Sergio Mattarella ha visitato oggi il Villaggio Olimpico, incontrando gli atleti italiani.

