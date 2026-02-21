Aspettando Irina Shayk a Sanremo | tutti i look delle modelle sfoderati negli anni sul palco dell' Ariston Ovvero | quando il Festival è una sfilata di moda

Irina Shayk sarà ospite a Sanremo, attirando l’attenzione con i suoi look sfoggiati negli anni sul palco dell’Ariston. La modella russa, che affiancherà Carlo Conti nella terza serata, ha già mostrato abiti memorabili durante le precedenti partecipazioni. La sua presenza porta un tocco di eleganza e stile alla manifestazione. Tra outfit eleganti e scelte audaci, Irina Shayk si prepara a catturare ancora una volta gli sguardi del pubblico. La sua apparizione si fa sempre più attesa.

L'arrivo sul palco dell'Ariston di Irina Shayk, una delle stelle dell'Olimpo della moda, nonché protagonista indiscussa delle passerelle più prestigiose, riaccende i riflettori sul legame tra Sanremo e l'universo fashion. Non è infatti la prima volta che una top model del calibro della modella russa scende le scale dell'Ariston, sia per co-condurre, che in qualità di ospite. Sono, infatti, tanti i volti cari al panorama fashion che negli anni sono saltate dalle passerelle delle più importanti Maison al palco sanremese in tutto il loro stile, disinvoltura, portamento e savoir faire.