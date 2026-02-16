Fantasanremo 2026 tutto quello che c’è da sapere | le quotazioni degli artisti in gara le nuove regole i bonus e i malus

Il Fantasanremo 2026 si avvicina, e questa volta il motivo è il grande interesse dei fan per le nuove regole e le quotazioni degli artisti in gara. La competizione, che si svolgerà dal 24 febbraio, porterà numerosi cambiamenti rispetto alle edizioni passate, tra bonus e malus per i partecipanti. La curiosità cresce mentre si svelano i dettagli sui punteggi e le modalità di gioco, coinvolgendo un pubblico sempre più appassionato.

Ormai ci siamo: la 76esima edizione del Festival di Sanremo è alle porte, si inizia con la gara il 24 febbraio. E con esso torna anche il FantaSanremo, il fantasy game dedicato alla kermesse musicale: è una sfida virtuale tra gli utenti, che per partecipare dovranno scegliere alcuni degli artisti in gara, nominare un capitano e comporre la propria squadra. I punti variano in base ai gesti che compiono (o meno) i cantanti, con bonus e malus che vengono assegnati durante la settimana sanremese. La somma dei punti conquistati dai vari artisti di un team ne determina il punteggio finale e la posizione in classifica.