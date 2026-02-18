fantasanremo 2026 i bonus e i malus e quanti punti valgono

La pubblicazione dei bonus e malus per Fantasanremo 2026 deriva dalla decisione degli organizzatori di aggiornare le regole del gioco prima dell'inizio del Festival di Sanremo. Questa novità mira a rendere più equilibrata la competizione tra gli appassionati, che devono selezionare gli artisti e assegnare punteggi specifici a seconda delle performance. Ogni scelta influisce sui punti totali e può cambiare le sorti della classifica finale. La scelta dei bonus e malus, quindi, diventa un elemento cruciale per i partecipanti, che si preparano a sfidarsi nel gioco virtuale.

Ormai ci siamo: la 76esima edizione del Festival di Sanremo è alle porte. E con esso torna anche il FantaSanremo, il fantasy game dedicato alla kermesse musicale: è una sfida virtuale tra gli utenti, che per partecipare dovranno scegliere alcuni degli artisti in gara, nominare un capitano e comporre la propria squadra. I punti variano in base ai gesti che compiono (o meno) i cantanti, con bonus e malus che vengono assegnati durante la settimana sanremese. La somma dei punti conquistati dai vari artisti di un team ne determina il punteggio finale e la posizione in classifica. Nato nel 2020, il FantaSanremo è diventato rapidamente un vero e proprio fenomeno nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

FANTASANREMO 2026 | I CONSIGLI DI M.C.LAND

