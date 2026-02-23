Il difensore del Real Madrid si scusa per il post razzista su Instagram

Dean Huijsen, difensore del Real Madrid, ha pubblicato un post razzista su Instagram, causando reazioni immediate e critiche diffuse. La sua decisione di scusarsi arriva dopo che la notizia ha fatto il giro dei social, con molti utenti che chiedono chiarimenti. Il contenuto incriminato ha attirato l’attenzione in Estremo Oriente, dove l’indignazione si è fatta sentire. La vicenda si conclude con le scuse ufficiali del calciatore, ormai sotto i riflettori.

2026-02-23 10:42:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il difensore del Real Madrid Dean Huijsen si è scusato per un post razzista sui social media che ha suscitato indignazione in Estremo Oriente. Huijsen è andato su Instagram sabato sera e ha ripubblicato la recensione di un film asiatico. L’immagine sul post conteneva screenshot della sezione commenti che contenevano insulti razzisti, come “Potresti bendarlo con il filo interdentale”. L’osservazione è associata alla descrizione dispregiativa della forma degli occhi degli asiatici. Huijsen ha cancellato il post e ha rilasciato delle scuse che dicevano: “Mi scuso sinceramente con i miei amici cinesi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Milan, occhi su un difensore del Real Madrid per il mercatoIl Milan ha messo gli occhi su un difensore del Real Madrid, spinto dalla necessità di rinforzare la linea difensiva e migliorare le prestazioni in campionato.

Caltanissetta, indaga su post razzista dopo l’espulsione di Orban: il Verona smentisce l’account social del giocatore.A Caltanissetta, le autorità indagano su un post razzista pubblicato sui social dopo l'espulsione di Orban, che il Verona ha subito smentito.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Huijsen out per infortunio: le condizioni del difensore del Real Madrid e i tempi di recupero; Milan, spunta un nome per la difesa di Allegri: occhi puntati su un giocatore del Real; Serie A, Calciomercato Milan – Vicinissimo un canterano del Real Madrid; Mi ha detto scimmia, Vinicius e Prestianni: accuse di razzismo in Benfica-Real Madrid.

Rüdiger in scadenza col Real Madrid: la Juventus fiuta l’occasione a parametro 0Il forte stopper tedesco dovrebbe dire addio ai Blancos nel mese di giugno per lanciarsi in una nuova avventura ... it.blastingnews.com

Blitz Milan, il nuovo rinforzo arriva dal Real Madrid: la situazioneMilan sempre molto attivo sul mercato in vista della prossima stagione: ecco le ultime sul possibile nuovo rinforzo. Domani sera ospiterà il Como nel recupero della 24esima giornata di Serie A, ma ... calciomercato.it

Febbraio 2025: Trento batte clamorosamente a sorpresa Milano in finale e vince la Coppa Italia. Febbraio 2026: Baskonia batte il Barcellona in semifinale e poi il Real Madrid in finale, e vince a sorpresa la Coppa del Re. Questi due incredibili trionfi hanno un - facebook.com facebook

Febbraio 2025: Trento batte clamorosamente a sorpresa Milano in finale e vince la Coppa Italia. Febbraio 2026: Baskonia batte il Barcellona in semifinale e poi il Real Madrid in finale, e vince a sorpresa la Coppa del Re. Questi due incredibili trionfi hanno un x.com