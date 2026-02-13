Milan occhi su un difensore del Real Madrid per il mercato

Il Milan ha messo gli occhi su un difensore del Real Madrid, spinto dalla necessità di rinforzare la linea difensiva e migliorare le prestazioni in campionato. La società rossonera sta valutando un possibile trasferimento, considerando anche le richieste economiche del club spagnolo. In particolare, il giocatore rappresenta un obiettivo concreto per la prossima sessione di mercato, con l’intenzione di puntare su un profilo giovane e di esperienza internazionale.

Il Milan prosegue nel percorso di rafforzamento della rosa, privilegiando profili internazionali di alto potenziale e una crescita sostenibile nel tempo. In questa cornice, si concentra l’interesse su un difensore centrale del Real Madrid, figura giovane ma già evidenziata per maturità, lettura del gioco e capacità di impostare l’azione difensiva. Classe 2006, fisico importante e notevoli doti nell’impostazione, Víctor Valdepeñas è considerato uno dei talenti più interessanti della La Fábrica. La dirigenza rossonera tiene sotto osservazione la sua crescita per valutare una possibile operazione in stile colpo futuribile, prendendo spunto da altri giovani madrileni che hanno trovato spazio in passato a Milanello. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

