Caltanissetta indaga su post razzista dopo l’espulsione di Orban | il Verona smentisce l’account social del giocatore

A Caltanissetta, le autorità indagano su un post razzista pubblicato sui social dopo l'espulsione di Orban, che il Verona ha subito smentito. La vicenda ha avuto origine durante la partita di Serie A tra Hellas Verona e Parma, conclusa con una vittoria degli emiliani. Dopo l'episodio in campo, sui social sono comparsi messaggi offensivi rivolti al giocatore ungherese, spingendo il club a negare ogni coinvolgimento. La procura sta verificando l'origine del post e le eventuali responsabilità.

Orban e l'Ombra del Razzismo: Smentita un Account Social, Indagini in Corso. Caltanissetta – Una controversia nata in campo durante il match di Serie A tra Hellas Verona e Parma, terminato 2-1 in favore degli emiliani, si è rapidamente estesa ai social media, con accuse di razzismo e una pronta smentita da parte del club scaligero. Al centro della vicenda, l'espulsione dell'attaccante nigeriano Gift Orban e un messaggio pubblicato su X (ex Twitter) che attribuiva all'arbitro Pairetto comportamenti discriminatori. L'Espulsione e Contestato. L'episodio si è verificato domenica 15 febbraio 2026, quando Orban è stato espulso per proteste eccessive nei confronti dell'arbitro Pairetto.