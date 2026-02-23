Il debutto del Carnevale dei paesi è un successo | Selvatelle invasa dalle maschere

Il Carnevale dei paesi ha preso vita a Selvatelle, dove l’afflusso di visitatori e partecipanti ha creato un’atmosfera vivace. La causa di questa grande partecipazione risiede nella voglia di divertirsi e di condividere tradizioni locali. Centinaia di persone si sono radunate tra carri allegorici e maschere fatte a mano, trasformando il centro del paese in un colorato spettacolo. La giornata si è conclusa con entusiasmo e tanta allegria.

Terricciola, 23 febbraio 2026 - Un tripudio di colori, maschere e sorrisi ha animato ieri, domenica 22 febbraio, Selvatelle, dove si è svolta la prima edizione del ‘Carnevale dei paesi in maschera’. L’iniziativa, promossa dal Comune di Terricciola in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio, si è conclusa con un successo straordinario, regalando al territorio una giornata destinata a rimanere nella memoria collettiva. Fin dal primo pomeriggio, Piazza del Popolo e via Volterrana si sono riempite di famiglie, bambini, giovani e nonni. La grande sfilata – accompagnata dalle note della Premiata Filarmonica Monterosso di Terricciola – ha intrecciato generazioni e identità diverse in un’unica e potente rappresentazione di comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

'Carnevale dei paesi in maschera' a SelvatelleIl Carnevale dei paesi in maschera a Selvatelle porta la tradizione del Carnevale di Viareggio nel cuore della Valdera.

Carnevale di Viareggio a Selvatelle, fra laboratori, maschere e premi. “Orgogliosi di questo progetto”Il Carnevale di Viareggio arriva a Selvatelle il 14 febbraio, portando laboratori, maschere e premi in un evento promosso dal Comune di Terricciola e dalla Fondazione Carnevale di Viareggio.

