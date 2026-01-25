' Carnevale dei paesi in maschera' a Selvatelle

Il Carnevale dei paesi in maschera a Selvatelle porta la tradizione del Carnevale di Viareggio nel cuore della Valdera. L’evento si svolgerà il 14 febbraio alle 15, promosso dal Comune di Terricciola e dalla Fondazione Carnevale di Viareggio. Un’occasione per scoprire le maschere e le tradizioni locali in un appuntamento che unisce cultura e comunità in un contesto autentico e raccolto.

La grande tradizione del Carnevale di Viareggio arriva nel cuore della Valdera. A Selvatelle, in provincia di Pisa, il 14 febbraio alle 15 avrà inizio il 'Carnevale dei paesi in maschera', promosso dal Comune di Terricciola in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio. Un progetto.

