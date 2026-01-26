Carnevale di Viareggio a Selvatelle fra laboratori maschere e premi Orgogliosi di questo progetto

Il Carnevale di Viareggio arriva a Selvatelle il 14 febbraio, portando laboratori, maschere e premi in un evento promosso dal Comune di Terricciola e dalla Fondazione Carnevale di Viareggio. Un’occasione per riscoprire la tradizione in un contesto locale, con attività dedicate alle famiglie e momenti di condivisione. Un evento che unisce storia e comunità, valorizzando il patrimonio culturale del Carnevale in un piccolo borgo.

Terricciola, 26 gennaio 2026 – Un evento. Il grande Carnevale in un piccolo borgo. La tradizione del Carnevale di Viareggio arriva a Selvatelle il 14 febbraio alle 15 per il “Carnevale dei paesi in maschera”, promosso dal Comune di Terricciola in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio. Un progetto che unisce spettacolo e creatività, portando nel territorio una delle tradizioni più celebri d’Italia. Piazza del Popolo e via Volterrana diventeranno il centro nevralgico, animate da musica, colori e installazioni artistiche, insieme all’energia travolgente dello showman Gabriele Volterrani, mentre lungo il percorso sarà possibile gustare proposte di street food per tutti i palati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carnevale di Viareggio a Selvatelle, fra laboratori, maschere e premi. “Orgogliosi di questo progetto” 'Carnevale dei paesi in maschera' a SelvatelleIl Carnevale dei paesi in maschera a Selvatelle porta la tradizione del Carnevale di Viareggio nel cuore della Valdera. Caprarola si colora di musica, festa e maschere per il Carnevale 2026Dal 8 al 17 febbraio 2026, Caprarola si anima con il tradizionale Carnevale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Carnevale di Viareggio, ecco la canzone ufficiale. La firma Rita Pavone; Carnevale 2026 a Viareggio: date, programma e sfilate dei carri; Carnevale di Viareggio 2026: date, biglietti e tutti i corsi mascherati da non perdere; Carnevale di Viareggio 2026: le date dei corsi mascherati e dei rioni. Carnevale di Viareggio a Selvatelle, fra laboratori, maschere e premi. Orgogliosi di questo progettoTerricciola, 26 gennaio 2026 – Un evento. Il grande Carnevale in un piccolo borgo. La tradizione del Carnevale di Viareggio arriva a Selvatelle il 14 febbraio alle 15 per il Carnevale dei paesi in ma ... lanazione.it Sbarca anche a Selvatelle il Carnevale di ViareggioLa grande tradizione del Carnevale di Viareggio arriva nel cuore della Valdera. A Selvatelle, in provincia di Pisa, il 14 febbraio alle 15 avrà inizio il ... gonews.it L’Incanto dei Rioni 2026 - al Teatro Eden di Viareggio - arriva alla sua festa conclusiva e promette emozioni, colori e tanta magia Diretta televisiva su NOI TV Canale 12 del digitale terrestre Dalle ore 17.00 #CarnevaleDiViareggio #IncantoDeiRion - facebook.com facebook #Burlamacco incontra #Pulcinella, il Carnevale di Viareggio si racconta a Napoli. Una mostra nei quartieri spagnoli che mette in luce la creatività e la maestria artigiana che accomuna le due città bit.ly/burlamaccopulc… Photo © Profilo Facebook Carneval x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.