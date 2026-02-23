Il debito americano si regge sempre più su hedge fund e stablecoin
Il debito americano si basa sempre più su hedge fund e stablecoin, causando instabilità nei mercati finanziari. Questa dipendenza si manifesta con un aumento delle operazioni speculative e un incremento dei rischi per l’economia globale. Gli investitori si affidano a strumenti meno trasparenti, alimentando la volatilità. La situazione si aggrava con la crescente presenza di queste risorse nel sistema finanziario. La questione rimane aperta e richiede attenzione da parte delle autorità.
Il mondo dovrebbe essere giustamente preoccupato degli effetti destabilizzanti del debito americano. Principalmente per due motivi. In primo luogo, per la sua crescita sempre più vertiginosa, anche dovuta alla volontà di Trump di aumentare del 50 per cento le spese militari nel 2027, portando il bilancio del Ministero della Guerra a 1.500 miliardi di dollari. Di conseguenza, sempre meno acquirenti internazionali vorranno comprare obbligazioni statunitensi emesse a sostegno delle crescenti spese militari. La quota dei bond in mano straniera è già scesa dal 50 per cento del 2015 al 31 per cento di oggi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Venezuela, gli squali della finanza Usa già pronti per un viaggio a Caracas: “A marzo con hedge fund e gestori”Gli operatori finanziari statunitensi si preparano a visitare Caracas a marzo, con hedge fund e gestori di risorse pronti a esplorare nuove opportunità nel contesto politico venezuelano.
Groenlandia, il debito americano come possibile leva geopolitica per l’EuropaL’uscita del fondo danese Akademiker Pension dalle obbligazioni statunitensi solleva riflessioni sulle implicazioni geopolitiche di questa scelta.
