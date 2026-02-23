Il debito americano si regge sempre più su hedge fund e stablecoin

Il debito americano si basa sempre più su hedge fund e stablecoin, causando instabilità nei mercati finanziari. Questa dipendenza si manifesta con un aumento delle operazioni speculative e un incremento dei rischi per l’economia globale. Gli investitori si affidano a strumenti meno trasparenti, alimentando la volatilità. La situazione si aggrava con la crescente presenza di queste risorse nel sistema finanziario. La questione rimane aperta e richiede attenzione da parte delle autorità.