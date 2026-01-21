L’uscita del fondo danese Akademiker Pension dalle obbligazioni statunitensi solleva riflessioni sulle implicazioni geopolitiche di questa scelta. In un contesto globale, il debito americano rappresenta un elemento di influenza strategica, anche per l’Europa. Analizziamo come decisioni di portata finanziaria possano avere ripercussioni più ampie, evidenziando il ruolo potenziale della Groenlandia come possibile leva nelle dinamiche internazionali.

Roma, 21 gennaio 2026 – La decisione del fondo pensione danese Akademiker Pension di dismettere le proprie obbligazioni del Tesoro statunitense è stata presentata come una scelta puramente finanziaria. Ma arriva in un momento in cui le tensioni politiche tra Stati Uniti ed Europa stanno riportando al centro del dibattito un tema finora considerato tabù: il ruolo del debito americano come possibile strumento di pressione geopolitica. Martedì, Akademiker Pension ha annunciato che venderà l’intero portafoglio di Treasury bond in suo possesso – poco più di 85 milioni di euro su asset complessivi pari a circa 25,7 miliardi di dollari – citando la “cattiva gestione delle finanze pubbliche statunitensi”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

