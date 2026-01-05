Venezuela gli squali della finanza Usa già pronti per un viaggio a Caracas | A marzo con hedge fund e gestori
Gli operatori finanziari statunitensi si preparano a visitare Caracas a marzo, con hedge fund e gestori di risorse pronti a esplorare nuove opportunità nel contesto politico venezuelano. Dopo l’uscita di scena di Nicolás Maduro, l’interesse internazionale si riaccende, portando gli investitori a pianificare interventi nel mercato locale. Questa visita segna un passo importante nel riavvio delle relazioni economiche tra Venezuela e mondo finanziario globale.
Non è ancora il momento delle balene, ma per gli squali della finanza è già tempo di programmare un soggiorno a Caracas dopo l’uscita di scena di Nicolás Maduro. Charles Myers, presidente della società di consulenza Signum Global Advisors ed ex vicepresidente della società di consulenza finanziaria Evercore, ha spiegato a Business Insider che sta organizzando un gruppo di circa venti investitori statunitensi per marzo. Mentre le cancellerie mondiali si dividono sulla legittimità dell’intervento militare Usa, l’odore degli affari e il richiamo della ricostruzione già muovono i soldi. Perché “il potenziale di investimento straniero nel Paese per i prossimi cinque anni oscilla tra i 500 e i 750 miliardi di dollari”, spiega Myers, che secondo il Wall Street Journal si prepara a partire insieme a “funzionari dei principali hedge fund e gestori patrimoniali per determinare se ci sono prospettive di investimento nel Paese sotto la nuova leadership”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
