Gli operatori finanziari statunitensi si preparano a visitare Caracas a marzo, con hedge fund e gestori di risorse pronti a esplorare nuove opportunità nel contesto politico venezuelano. Dopo l’uscita di scena di Nicolás Maduro, l’interesse internazionale si riaccende, portando gli investitori a pianificare interventi nel mercato locale. Questa visita segna un passo importante nel riavvio delle relazioni economiche tra Venezuela e mondo finanziario globale.

Non è ancora il momento delle balene, ma per gli squali della finanza è già tempo di programmare un soggiorno a Caracas dopo l’uscita di scena di Nicolás Maduro. Charles Myers, presidente della società di consulenza Signum Global Advisors ed ex vicepresidente della società di consulenza finanziaria Evercore, ha spiegato a Business Insider che sta organizzando un gruppo di circa venti investitori statunitensi per marzo. Mentre le cancellerie mondiali si dividono sulla legittimità dell’intervento militare Usa, l’odore degli affari e il richiamo della ricostruzione già muovono i soldi. Perché “il potenziale di investimento straniero nel Paese per i prossimi cinque anni oscilla tra i 500 e i 750 miliardi di dollari”, spiega Myers, che secondo il Wall Street Journal si prepara a partire insieme a “funzionari dei principali hedge fund e gestori patrimoniali per determinare se ci sono prospettive di investimento nel Paese sotto la nuova leadership”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, gli squali della finanza Usa già pronti per un viaggio a Caracas: “A marzo con hedge fund e gestori”

Leggi anche: Usa, aumenta il peso degli hedge fund sui bond del Tesoro

Leggi anche: Un’altra nave da guerra Usa al largo del Venezuela. Caracas: “Gli Usa preparano un conflitto”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Venezuela, gli squali della finanza Usa già pronti per un viaggio a Caracas: “A marzo con hedge fund e….

Venezuela, gli squali della finanza Usa già pronti per un viaggio a Caracas: “A marzo con hedge fund e gestori” - Non è ancora il momento delle balene, ma per gli squali della finanza è già tempo di programmare un soggiorno a Caracas dopo l’uscita di scena di Nicolás Maduro. ilfattoquotidiano.it