Amare significa anche saper lasciar andare, come evidenziato da Selene Calloni Williams nella rubrica Agorà. Il mito di Orfeo ed Euridice evidenzia che l’amore autentico richiede fiducia e rispetto dei tempi dell’altro. Talvolta, la fine di un sentimento non deriva dalla mancanza di affetto, ma dalla perdita di fiducia nel percorso condiviso. Un insegnamento che invita alla riflessione sul valore della pazienza e della comprensione nelle relazioni.

C ome il mito di Orfeo e Euridice insegna all’amore di lasciare andare. Ci sono amori che non finiscono perché manca l’amore, ma perché manca la fiducia nel tempo dell’altro. Il mito di Orfeo e Euridice parla proprio di questo: del punto fragile in cui l’amore, invece di accompagnare, trattiene. Orfeo scende negli inferi per amore, non combatte, non conquista, non forza. Canta. E il suo canto apre passaggi, ammorbidisce leggi, rende possibile l’impossibile. Ma c’è una condizione: non voltarsi, non verificare, non controllare. È una richiesta semplice e terribile insieme. Perché amare, nella vita quotidiana, spesso significa proprio questo: camminare accanto a qualcuno senza la prova immediata che ci stia seguendo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Amare è... lasciar andare, spiega Selene Calloni Williams nella rubrica Agorà

Approfondimenti su selene calloni

Selene Calloni Williams esplora come le costellazioni familiari, adottando un metodo immaginale, rendano visibile ciò che spesso resta invisibile: i legami nascosti e le forze invisibili che influenzano il nostro essere.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su selene calloni

Argomenti discussi: Scicli, dove le ferite diventano feritoie: la vita moltiplicata di Franco e Giovanna; Alla paura e rabbia preferiamo l’amore e il dialogo: così possiamo crescere insieme; Jessie Buckley in gara per l'Oscar, 'Hamnet, amore e arte trasformano il dolore'; Con te, l’omaggio luminoso di Exu Nathan a chi non c’è più.

Lasciare andare: perché dovrebbe diventare la tua parola d’ordine per il 2026 (e non solo)Lasciare andare è la parola chiave del 2026: lo dice la scienza, lo spiegano i libri e lo richiede il benessere mentale ... greenme.it

'Let them', lasciare andare, è il nuovo mantra per la felicitàSe si fatica a raggiungere i propri obiettivi, ci si sente insoddisfatti o infelici si può cambiare prospettiva: invece di pensare alle proprie mancanze personali diventando sempre più frustrati è il ... ansa.it

Dal 3 al 13 gennaio 2026 si è svolto un viaggio iniziatico in Himalaya, precisamente a Tawang, nel remoto Stato dell’India Arunachal Pradesh. L’esperienza organizzata dal progetto Voyagesillumination fondato dalla sciamana Selene Calloni Williams ha unit - facebook.com facebook