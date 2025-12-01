Riflette il nostro intimo se curata dice Selene Calloni Williams nella rubrica Agorà

Iodonna.it | 1 dic 2025

C ome la casa può diventare un tempio sacro, un luogo di pace e riflessione. C’è un momento, nella vita di ogni donna, in cui ci si accorge che la casa non è solo il luogo in cui viviamo, ma il riflesso più intimo del nostro paesaggio interiore. Le stanze non custodiscono soltanto oggetti: custodiscono la nostra storia, la nostra energia, le nostre crepe, le nostre rinascite. E se impariamo a guardarle con occhi nuovi, la casa può trasformarsi in un vero tempio sacro, un luogo in cui l’anima respira, si distende, si ricorda di sé. Leggi anche › Sentirsi a casa, un bisogno sempre più impellente per la salute mentale Come trasformare la propria casa in un luogo di pace e riflessione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Riflette il nostro intimo, se curata, dice Selene Calloni Williams nella rubrica Agorà

