Il corpo di Mansouri girato e la scena del crimine manomessa | come si è arrivati a incastrare Cinturrino

Il corpo di Mansouri, trovato con la scena del crimine manomessa, ha portato all’arresto di Cinturrino. La causa risiede nel ritrovamento di una pistola vicino alla vittima e nel fatto che il corpo era stato girato per cancellare tracce. Le indagini hanno ricostruito passo dopo passo come siano stati alterati i segni del delitto. La questione resta aperta, con le prove che continuano a essere analizzate.

Dalla ricostruzione dell'omicidio emergono tutti gli elementi che hanno portato al fermo di Cinturrino: dalla pistola posizionata accanto al corpo di Mansouri in un secondo momento, al corpo della vittima girato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mansouri ucciso a Rogoredo dal poliziotto Cinturrino, la frase del collega e l'ipotesi sulla messa in scenaMansouri è stato ucciso a Rogoredo durante un intervento di polizia, un fatto che ha sollevato molti dubbi sulla dinamica.

Carmelo Cinturrino fermato per l’omicidio di Rogoredo, la prova del Dna e il teste chiave: «Ha sparato a Mansouri quando stava per scappare»Carmelo Cinturrino, conosciuto come Luca, è stato fermato dopo che il test del DNA e un testimone hanno collegato direttamente lui all’omicidio di Mansouri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: L'agente che ha ucciso Mansouri? Un balordo, pretendeva il pizzo; Omicidio Mansouri, altri quattro poliziotti indagati a Milano; Sul volto di Mansouri lesioni e contusioni. Il medico legale: Così il suo corpo ha parlato; L’omicidio di Mansouri a Rogoredo, tutti i dubbi e le versioni che non tornano. La scena del delitto è stata alterata?.

Roveredo, il poliziotto Carmelo Cinturrino arrestato per omicidio volontario: Abderrahim Mansouri non aveva un’arma, messa accanto al corpo solo dopoRoveredo, il poliziotto Carmelo Cinturrino arrestato per omicidio volontario: Abderrahim Mansouri non aveva un'arma ... blitzquotidiano.it

Cinturrino ha sparato mentre Mansouri cercava di fuggire: le accuse dei pm al poliziotto fermato per l’omicidio a RogoredoNel decreto di fermo ricostruita la dinamica di quanto avvenuto il 26 gennaio, attraverso le testimonianze dei colleghi: Sull'arma finta ci sono le tracce biologiche dell'agente ... ilfattoquotidiano.it

L'omicidio i Mansouri giunge a una svolta drammatica: la pistola accanto al corpo sarebbe stata piazzata dall'agente per simulare una legittima difesa. La Procura di Milano contesta l'omicidio volontario e avverte sul rischio che il poliziotto possa colpire ancora - facebook.com facebook

«Sul volto di Mansouri lesioni e contusioni». Il medico legale: «Così il suo corpo ha parlato» x.com