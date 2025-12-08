Quasi un milione e mezzo di euro per far rinascere Casa Costazza

Trentotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova vita per Casa (o Ciasa che dir si voglia) Costazza: la giunta regionale ha approvato un finanziamento di 1,4 milioni di euro destinato al secondo lotto degli interventi di recupero dell’edificio, un elemento di grande valore storico e simbolico per la Val di Fassa e per l’intera comunità. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

