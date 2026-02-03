Il Comune di Crans-Montana ha deciso di mettere sul tavolo un milione di franchi per aiutare le persone colpite dall’incendio di Capodanno. La cifra sarà destinata alla nuova Fondazione creata appositamente per le vittime, ancora in fase di avvio. La decisione è arrivata dopo il grande incendio che ha devastato alcune zone della città, lasciando molte famiglie senza casa.

Il Comune di Crans-Montana ha stanziato un milione di franchi destinati alla Fondazione d’aiuto alle vittime dell’ incendio di Capodanno, attualmente in fase di costituzione. «Siamo consapevoli che il denaro non cancellerà nessuna ferita, ma speriamo di poter sostenere le famiglie colpite da questa tragedia e testimoniare la solidarietà della comunità di Crans-Montana», spiega in una nota il sindaco Nicolas Féraud. La Procura di Sion non darà corso alla richiesta dei coniugi Moretti, proprietari del Constellation, di oscurare la piattaforma online in cui vengono raccolti le foto e i video della tragedia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Crans-Montana, il Comune stanzia un milione di franchi per le vittime

