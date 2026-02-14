La Rai ripesca Auro Bulbarelli per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi chi ci sarà con lui | la mossa dopo le polemiche per le gaffe di Petrecca

La Rai ha scelto di affidare la copertura della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina ad Auro Bulbarelli, dopo le polemiche scatenate dalle gaffe di Petrecca. Bulbarelli, volto noto del gruppo, sarà affiancato da un team di esperti, tra cui alcuni giornalisti sportivi di lunga esperienza. La decisione arriva in un momento in cui la Rai vuole assicurare una trasmissione senza errori e con maggiore attenzione ai dettagli.

Sarà Auro Bulbarelli, secondo quanto si apprende, a condurre la telecronaca sulla Rai della cerimonia conclusiva delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il giornalista era stato estromesso dalla telecronaca della cerimonia di apertura dopo che si era lasciato sfuggire una «sorpresa» relativa alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, allo stadio di San Siro. Da lì la scelta del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, di cimentarsi nella telecronaca, seppur con risultati decisamente non brillanti. Le polemiche contro Petrecca e lo sciopero delle firme in Rai. All’indomani dell’apertura dei Giochi invernali, la Rai è stata travolta dalle polemiche proprio per la telecronaca zeppa di errori e gaffe da parte di Petrecca.🔗 Leggi su Open.online

Auro Bulbarelli commenta la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, dopo essere stato sospeso a causa della battuta infelice su Mattarella.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, ha preso il posto di Auro Bulbarelli e ha iniziato a commentare l’evento.

Olimpiadi 2026, Bulbarelli farà la telecronana Rai della cerimonia di chiusuraAlle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà Auro Bulbarelli a condurre la cerimonia di chiusura, in programma domenica 22 febbraio all'Arena di Verona. lapresse.it

La Rai chiama Bulbarelli per la telecronaca di chiusura delle Olimpiadi, la decisione dopo il disastro PetreccaAuro Bulbarelli seguirà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali con la telecronaca in diretta dall'Arena di Verona ... fanpage.it

Dopo le polemiche per le inesattezze durante la cerimonia d'apertura, i giornalisti di Rai Sport hanno preso posizione. Ma tuttavia, a nostro avviso la colpa non è solo del direttore Petrecca. Ricordando la storia, a quell'evento doveva essere Auro Bulbarelli ch facebook

Figuraccia internazionale. My two cents: Stefano Bizzotto e Auro Bulbarelli sarebbero stati molto piu adeguati. x.com