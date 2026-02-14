Dopo le gaffe di Petrecca la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi va a Auro Bulbarelli
Dopo le recenti polemiche di Petrecca, la Rai ha scelto Auro Bulbarelli per raccontare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Bulbarelli, noto per i suoi approfondimenti sportivi, seguirà l’evento in diretta dalla tensostruttura di Cortina, con telecamere pronte a catturare ogni momento clou.
Il giornalista, "colpevole" di aver anticipato il cameo di Mattarella, sarà affiancato dal soprano Cecilia Gasdia e dallo scrittore Fabio Genovesi Sarà il giornalista Auro Bulbarelli a condurre la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La Rai ha comunicato la decisione dopo giorni di pressioni, imbarazzi e uno sciopero delle firme in corso proprio durante i Giochi. Un clima teso innescato dal commento del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca alla cerimonia di apertura del 6 febbraio.
