Dopo le gaffe di Petrecca la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi va a Auro Bulbarelli

Dopo le recenti polemiche di Petrecca, la Rai ha scelto Auro Bulbarelli per raccontare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Bulbarelli, noto per i suoi approfondimenti sportivi, seguirà l’evento in diretta dalla tensostruttura di Cortina, con telecamere pronte a catturare ogni momento clou.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Il giornalista, "colpevole" di aver anticipato il cameo di Mattarella, sarà affiancato dal soprano Cecilia Gasdia e dallo scrittore Fabio Genovesi Sarà il giornalista Auro Bulbarelli a condurre la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La Rai ha comunicato la decisione dopo giorni di pressioni, imbarazzi e uno sciopero delle firme in corso proprio durante i Giochi. Un clima teso innescato dal commento del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca alla cerimonia di apertura del 6 febbraio.🔗 Leggi su Today.it

Milano-Cortina 2026: Cerimonia, ICE e Polemiche Olimpiche

