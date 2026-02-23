Il Collettivo Arezzo a Expoarte Città di Montichiari

Il Collettivo Arezzo ha partecipato a Expoarte “Città di Montichiari” per promuovere le proprie opere di arte contemporanea. La presenza è stata motivata dal desiderio di confrontarsi con altri artisti e di mostrare il proprio stile al pubblico locale. La fiera, tenutasi dal 20 al 22 febbraio 2026 al Centro Fiera del Garda di Montichiari, ha attirato visitatori interessati e collezionisti provenienti da diverse regioni. La partecipazione si è conclusa con una buona affluenza di pubblico e scambi culturali.

Lo stand dei quindici artisti aretini presenti alla fiera d'arte contemporanea ha ricevuto tanti visitatori. Prossimo appuntamento ad aprile, quando Expoarte si trasferirà ad Arezzo Fiere e Congressi Si è conclusa l'esperienza del Collettivo Arezzo a Expoarte "Città di Montichiari", fiera d'arte moderna e contemporanea che si è svolta dal 20 al 22 febbraio 2026 al Centro Fiera del Garda di Montichiari (BS). I risultati sono stati lusinghieri, perché lo stand n. 35 curato da Danilo Sensi, che includeva quindici artisti attivi nel territorio aretino, ha ricevuto tanti visitatori interessati al progetto che ha unito per l'occasione Katarina Alivojvodic, Veronica Buzzichelli, Antonella Cedro, Fabrizio Cioci, Tetsuji Endo, Laura Fantucci, Maura Giussani, Roberta Greco, Takako Ishii, Edi Magi, Donatella Mormile, Grazia Rossi Forbicioni, Laura Serafini, Andrea Torelli e Rita Vestri.