Il Collettivo Arezzo tornerà a esporre a Montichiari, alla fiera ExpoArte “Città di Montichiari” che si terrà dal 20 al 22 febbraio. La mostra si svolgerà al Centro Fiera del Garda, in via Brescia 129, e vedrà la partecipazione di artisti provenienti da diverse parti d’Italia. La presenza degli artisti di Arezzo rappresenta un’occasione per valorizzare il loro lavoro e portare l’arte contemporanea in una delle principali fiere della zona.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – Torna a esporre il Collettivo Arezzo, che sarà presente a Expoarte “ Città di Montichiari”, fiera d’arte moderna e contemporanea che si svolgerà dal 20 al 22 febbraio 2026 al Centro Fiera del Garda di via Brescia 129, a Montichiari (BS). Venerdì 20 febbraio, alle ore 17.30, ci sarà l’inaugurazione della nuova edizione. Lo stand, curato da Danilo Sensi, include quindici artisti attivi nel territorio aretino dai linguaggi e percorsi di carriera eterogenei: Katarina Alivojvodic, Veronica Buzzichelli, Antonella Cedro, Fabrizio Cioci, Tetsuji Endo, Laura Fantucci, Maura Giussani, Roberta Greco, Takako Ishii, Edi Magi, Donatella Mormile, Grazia Rossi Forbicioni, Laura Serafini, Andrea Torelli e Rita Vestri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Collettivo Arezzo sarà presente a ExpoArte “Città di Montichiari”

Approfondimenti su Collettivo Arezzo

Il marchio “CAD - Comunità Amiche della Disabilità” sarà conferito alla città di Arezzo.

Il velodromo di Montichiari riapre le porte al ciclismo di base, segnando un nuovo inizio dopo anni di lavori di ristrutturazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Collettivo Arezzo

Argomenti discussi: CasermArcheologica presenta Trame di Comunità, un’installazione site-specific dell’artista Lucy Orta; Drappo per il Palio dei Rioni. Sarà dedicato a San Francesco; Pronostico Guidonia Montecelio 1937 vs Arezzo – 30 Gennaio 2026.

Il Collettivo Arezzo sarà presente a ExpoArte Città di MontichiariQuindici artisti aretini si uniscono per esporre dal 20 al 22 febbraio durante la fiera d’arte bresciana. Di recente il gruppo si è trasformato in associazione di promozione sociale ... lanazione.it

Giorno della Memoria – 27 gennaio 2026 Domani, 27 gennaio 2026, in occasione del Giorno della Memoria, l’ITIS Galileo Galilei di Arezzo parteciperà alla celebrazioni ufficiali promosse dalle istituzioni del territorio, per ricordare le vittime della Shoah e rin facebook