Il Collettivo Arezzo sarà presente a ExpoArte Città di Montichiari

Il Collettivo Arezzo tornerà a esporre a Montichiari, alla fiera ExpoArte “Città di Montichiari” che si terrà dal 20 al 22 febbraio. La mostra si svolgerà al Centro Fiera del Garda, in via Brescia 129, e vedrà la partecipazione di artisti provenienti da diverse parti d’Italia. La presenza degli artisti di Arezzo rappresenta un’occasione per valorizzare il loro lavoro e portare l’arte contemporanea in una delle principali fiere della zona.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – Torna a esporre il Collettivo Arezzo, che sarà presente a Expoarte “ Città di Montichiari”, fiera d’arte moderna e contemporanea che si svolgerà dal 20 al 22 febbraio 2026 al Centro Fiera del Garda di via Brescia 129, a Montichiari (BS). Venerdì 20 febbraio, alle ore 17.30, ci sarà l’inaugurazione della nuova edizione. Lo stand, curato da Danilo Sensi, include quindici artisti attivi nel territorio aretino dai linguaggi e percorsi di carriera eterogenei: Katarina Alivojvodic, Veronica Buzzichelli, Antonella Cedro, Fabrizio Cioci, Tetsuji Endo, Laura Fantucci, Maura Giussani, Roberta Greco, Takako Ishii, Edi Magi, Donatella Mormile, Grazia Rossi Forbicioni, Laura Serafini, Andrea Torelli e Rita Vestri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

