Il Collettivo Arezzo parte oggi per Expoarte “Città di Montichiari” dopo aver ricevuto il riconoscimento come miglior collettivo emergente. La motivazione deriva dalla sua mostra recente, apprezzata per l’uso audace di materiali riciclati. La fiera, che si tiene dal 20 al 22 febbraio al Centro Fiera del Garda, riunisce artisti italiani e internazionali. Il gruppo aretino porterà alcune opere realizzate durante gli ultimi mesi, tra cui installazioni e dipinti, pronti a essere presentati al pubblico.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Il Collettivo Arezzo è in partenza pe r Expoarte “Città di Montichiari”, fiera d’arte moderna e contemporanea che si svolgerà dal 20 al 22 febbraio 2026 al Centro Fiera del Garda di via Brescia 129, a Montichiari (BS). Venerdì 20 febbraio, alle ore 17.30, ci sarà l’inaugurazione della nuova edizione dell’importante kermesse bresciana, dove è presente uno stand esclusivo, curato da Danilo Sensi, in cui si potranno vedere le opere di quindici artisti attivi nel territorio aretino: Katarina Alivojvodic, Veronica Buzzichelli, Antonella Cedro, Fabrizio Cioci, Tetsuji Endo, Laura Fantucci, Maura Giussani, Roberta Greco, Takako Ishii, Edi Magi, Donatella Mormile, Grazia Rossi Forbicioni, Laura Serafini, Andrea Torelli e Rita Vestri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Collettivo Arezzo è in partenza per Expoarte “Città di Montichiari”

Il Collettivo Arezzo sarà presente a ExpoArte “Città di Montichiari”Il Collettivo Arezzo tornerà a esporre a Montichiari, alla fiera ExpoArte “Città di Montichiari” che si terrà dal 20 al 22 febbraio.

Arezzo capitale degli scacchi: nasce il 1° Festival Internazionale “Città di Arezzo – Giorgio Vasari”Arezzo si prepara a diventare la capitale degli scacchi con il primo Festival Internazionale “Città di Arezzo – Giorgio Vasari”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.