Trevisani applaude la Juve | Ha fatto una grande partita a Bologna Bremer? Il suo rientro è fondamentale per due motivi

Nel suo intervento a Pressing Bologna Juve, Trevisani elogia la Juventus per la prestazione a Bologna, sottolineando l'importanza del rientro di Bremer. Analizza anche la crescita tattica dei bianconeri, smontando le scuse legate alla fatica europea dei rossoblù e evidenziando i progressi della squadra di Allegri.

Trevisani analizza a Pressing Bologna Juve: smonta l’alibi della fatica europea per i rossoblù ed esalta la crescita tattica dei bianconeri. La vittoria della Juventus al Dall’Ara continua ad alimentare il dibattito televisivo, ma c’è una voce autorevole che rifiuta categoricamente di sminuire il successo bianconero appellandosi alla stanchezza avversaria. Riccardo Trevisani, intervenuto nel corso della trasmissione Pressing, ha analizzato con lucidità il match, respingendo l’ipotesi che il Bologna abbia pagato dazio per il rientro tardivo dalla trasferta di Europa League. Per il giornalista, i meriti vanno attribuiti interamente al lavoro di Luciano Spalletti, capace di preparare una “grande partita” e di zittire le critiche di una settimana fa, mostrando una squadra in netta crescita sul piano del gioco e delle occasioni create. Juventusnews24.com

