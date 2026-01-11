Da Chieti al deserto saudita | Rocco Sbaraglia è tra i protagonisti alla Dakar Classic 2026 FOTO

Da Chieti all’Arabia Saudita, Rocco Sbaraglia si distingue alla Dakar Classic 2026. A soli 23 anni, il giovane pilota e copilota teatino partecipa a questa prestigiosa gara dedicata ai veicoli storici, confermando la sua presenza tra i protagonisti di uno degli eventi più impegnativi nel mondo del rally raid.

C’è anche un pezzo di Chieti nel deserto dell’Arabia Saudita, dove è in corso la Dakar Classic 2026. Tra i protagonisti della gara riservata ai veicoli storici spicca il nome di Rocco Sbaraglia, 23enne pilota e copilota teatino, impegnato nella competizione più dura e affascinante del rally raid. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Il pilota teatino Rocco Sbaraglia vola in Arabia Saudita: Dakar 2026 con Montana Racing

Leggi anche: ''Portiamo la Liguria in Arabia Saudita'': presentata l’auto che correrà la Dakar Classic 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Da Chieti al deserto saudita: Rocco Sbaraglia protagonista alla Dakar Classic 2026; DOMANI A JESI SCONTRO SALVEZZA PER IL CHIETI CALCIO FEMMINILE.

Vision 2030, a Chieti delegazione saudita con sceicco - Futaih, impegnata in una visita ufficiale in Italia, è giunta a Chieti, una missione che si ... ansa.it

Danzare tra le sabbie in Arabia Saudita: la coreografia nomade di Noé Soulier nel deserto di AlUla - Uno spettacolo di danza unico nel suo genere, messo in scena nel deserto di AlUla, ha segnato la pre- it.euronews.com

Dakar 2026 - Dakar Classic Stage 2 Highlights presented by Tudor

Rocco Sbaraglia, il nostro pilota di casa, è un protagonista alla Dakar Classic 2026 nel deserto saudita! - facebook.com facebook