Dakar Classic – Il Ladies Team accende i motori
Il Ladies Team si prepara alla Dakar Classic con i primi test su sabbia, affrontando le sfide del rally con un Unimog 435 del 1988. L’equipaggio tutto al femminile si avvicina alla fase decisiva della preparazione, tra Italia e Arabia Saudita, in vista della prestigiosa competizione che unisce passione e avventura.
Primi test su sabbia per l’equipaggio tutto al femminile con l’Unimog 435 del 1988: la preparazione entra nella fase decisiva tra Italia e Arabia Saudita. Il percorso di avvicinamento del Ladies Dakar Team alla Dakar Classic 2026 è ufficialmente iniziato con una prima sessione di test su fondo sabbioso, svolta in cava, che ha segnato . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Dakar Classic – I camion del team Gealife pronti per l’avventura Dopo la serata di presentazione, i due veicoli del team piemontese hanno superato le verifiche tecniche a Barcellona e sono stati imbarcati per raggiungere l’Arabia Saudita. La parola ai protago - facebook.com Vai su Facebook
Dakar 2026. Ladies Dakar Team. 3 super-ragazze italiane alla Dakar Classic - Rachele Somaschini, Serena Rodella, Monica Buonamano, figure esperte con esperienze complementari, l’obiettivo ... Segnala msn.com
Ladies Dakar Team al via della Dakar Classic 2026 - Rachele Somaschini sarà al via della Dakar Classic 2026 alla guida di un camion Mercedes- Secondo ansa.it
