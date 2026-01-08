La ricerca sul grande schermo | nasce la rassegna che unisce cinema e scienza

La rassegna ‘Scienza in pellicola’ nasce dall’intento di utilizzare il cinema come mezzo per avvicinare il pubblico alla ricerca scientifica. Attraverso film selezionati, si vuole favorire un dialogo tra scienza e società, offrendo una prospettiva accessibile e coinvolgente. Questo progetto intende valorizzare il ruolo del cinema come strumento educativo, promuovendo la comprensione e l’interesse per le tematiche scientifiche.

Il cinema come strumento per raccontare la ricerca e dialogare con la società. Nasce da questa idea la nuova rassegna cinematografica 'Scienza in pellicola. Un viaggio cinematografico attraverso i saperi di Unife', promossa dall'Università di Ferrara, che si terrà dal 13 gennaio al 14 aprile ogni.

