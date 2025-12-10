Cimitero di Ostia Antica | Parcheggio in stato di abbandono

Il parcheggio del Cimitero di Ostia Antica si trova in condizioni di totale abbandono, suscitando numerose proteste tra cittadini e rappresentanti del quartiere. Le segnalazioni, diffuse dai residenti, evidenziano un grave problema di manutenzione e sicurezza, rendendo difficile e sgradevole l'accesso ai visitatori. La situazione ha generato preoccupazione e richieste di intervento immediato.

Ostia, 10 dicembre 2025 – “Una marea di segnalazioni indignate per il vergognoso stato del parcheggio del Cimitero di Ostia Antica, dal presidente del Comitato di Quartiere di Prato Cornelio, Luigi De Angelis, e di molti altri cittadini che si recano a visitare i defunti”. Così Gioacchino Assogna di Sos Soccorso Cittadino in una lettera indirizzata al presidente del X Municipio. “Le foto – prosegue – dimostrano le inaudite buche creatasi per entrare nel parcheggio e il “laghetto” con tanta acqua che si riscontra all’interno. La rabbia espressa dai cittadini è incontenibile e si domanda se effettivamente non si vuole intervenire oppure i soldi della manutenzione li hanno usati per interventi meno importanti? Rimane lo sdegno profondo per questo inaccettabile scenario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sono molto delusa,speravo di poter dare una degna sepoltura a mia figlia, da tempo nel deposito del Cimitero di Ostia Antica.Come me sono deluse molte persone che hanno la stessa mia situazione.I lavori per i piccoli ossari sono fermi da tempo,e non si sa Vai su Facebook

Loculi da costruire, voragini e acqua stagnante: in abbandono il cimitero di Ostia Antica e il suo parcheggio - Il cimitero di Ostia Antica e il suo parcheggio si trovano in uno stato di abbandono che ha dell’inaccettabile. Scrive msn.com