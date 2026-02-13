Scossicci scoperto un cimitero di cani | indaga la Procura su abbandono e possibile traffico illegale di smaltimento

La Procura di Macerata ha aperto un’indagine dopo aver scoperto un cimitero di cani nel fosso di Scossicci, frazione di Porto Recanati. La scoperta è stata fatta dai carabinieri durante un controllo in un’area abbandonata, dove sono stati trovati numerosi resti di animali sepolti illegalmente. La procura vuole capire se si tratta di un semplice abbandono o di un traffico illecito di smaltimento di carcasse, che potrebbe nascondere attività di allevamento abusivo o stamparsi di animali. La comunità di Scossicci si è stretta

Un Cimitero di Cani nel Fosso: L’Indagine sulla Scoperta a Scossicci. Un inquietante ritrovamento ha scosso la comunità di Scossicci, frazione di Porto Recanati, in provincia di Ancona. I volontari dell’Oipa hanno scoperto un cimitero clandestino di cani, con resti di oltre una dozzina di animali rinvenuti in sacchi di plastica, alcuni dei quali legati. L’indagine, coordinata dalla Procura di Macerata, mira a fare luce su un possibile giro di smaltimento illegale di animali e sulle modalità di questi abbandoni e, verosimilmente, uccisioni. La Scoperta e il Lavoro dei Volontari. La scoperta è avvenuta giovedì 12 febbraio 2026, a seguito di una perlustrazione del terreno condotta dai volontari dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa).🔗 Leggi su Ameve.eu

Una recente operazione della Guardia di Finanza ha portato alla denuncia di un imprenditore di Santa Cesarea Terme, coinvolto nella gestione non autorizzata e nella combustione illecita di rifiuti.

Un uomo di 45 anni di San Pancrazio Salentino è morto il 2 febbraio all’ospedale Perrino di Brindisi.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Cimitero dell'orrore, i cani morti ritrovati salgono a 27. Molti di loro chiusi in sacchi di plastica, legati e incaprettati; Cani decapitati e chiusi in sacchi: scoperto cimitero di animali clandestino nelle Marche; Orrore nelle campagne, 15 carcasse di cane sfigurate: erano decapitate e incaprettate; ORRORE A SCOSSICCI: IN UN FOSSO IL CIMITERO PER 15 CANI MUTILATI E SEVIZIATI.

Cani decapitati e chiusi in sacchi, scoperto cimitero clandestino nel Maceratese. Il ritrovamento grazie a un cucciolone del canileLa scoperta grazie a Fonzie, un cane del canile: mentre era in passeggiata ha fiutato i resti di un maremmano legato e decapitato ... ilfattoquotidiano.it

Cimitero clandestino di cani vicino all'A14 , altre ossa in sacchi di plasticaSale il numero dei resti di animali trovati nel fosso in località Scossicci, a Porto Recanati (Macerata) vicino all'A14 che finora ammontava a 28. (ANSA) ... ansa.it

Scoperto un vero e proprio cimitero clandestino di animali tra Porto Recanati e Loreto In località Scossicci sono state rinvenute le carcasse di 27 cani e un gatto, alcune chiuse in sacchi di plastica. Sul posto sono intervenuti Carabinieri Forestali e personal - facebook.com facebook